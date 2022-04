Auch in dieser Woche wird wieder auf zahlreichen Straßen in Rostock gebaut. FOTO: Georg Scharnweber Baustellen in Rostock Neubrandenburger Straße ist ab Donnerstag teilweise gesperrt Von Stefan Menzel | 18.04.2022, 17:31 Uhr

Außerdem müssen Verkehrsteilnehmer auch in der Karl-Marx-Straße und weiterhin in der Satower Straße mit Einschränkungen rechnen. Ein Überblick über aktuelle und hartnäckige Baustellen in und um Rostock.