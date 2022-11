Sowohl Betty Koschka (l.) als auch Max Gleschinski stiegen in die Filmwelt quer ein. Foto: Heiner L. Beisert up-down up-down Nachwuchs-Filmemacher gesucht Landesweite Infoveranstaltung „Takeoff MV“ findet in Rostock statt Von Caroline Bothe | 28.11.2022, 14:42 Uhr

Demnächst heißt es „Film ab!“ in der Hansestadt: Am 3. Dezember geben Filmschaffende allen Interessenten Einblicke in ihre vielfältige Arbeit, um damit dem Filmbranchen-Nachwuchs Perspektiven und Einstiegsmöglichkeiten zu zeigen.