Das ist los in Warnemünde Musiker Leonardo Zack spielt Konzert in Warnemünde Von Maria Pistor | 15.09.2023, 15:31 Uhr Gitarrist und Komponist Christian Leonardo Zack gastiert am Sonnabend, 16. September, in der Warnemünder Kirche. Foto: Team Zack

Am Wochenende, 16. und 17. September, stehen in Warnemünde verschiedene Konzerte und zwei Theatervorstellungen in der Kleinen Komödie auf dem Programm. Was Rostocker und Gäste erleben können – ein kleiner Überblick.