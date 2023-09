Der brennende Motor eines Garagentores hat am Sonntagvormittag für einen größeren Feuerwehreinsatz im Rostocker Nordosten gesorgt. Besorgte Anwohner, die gerade mit ihrem Fahrrad in die Tiefgarage in der Straße „Am Fasanenholz“ in Toitenwinkel fahren wollten, bemerkten Flammen und Qualm im Bereich des Torantriebs. Aus Angst, dass sich das Feuer weiter ausbreiten könnte, wählten sie den Notruf.

Gegen 11 Uhr traf ein zum alarmierten Löschzug gehörender Rettungswagen am Einsatzort ein. Die Sanitäter setzten einen Feuerlöscher ein, der dem Brand ein Ende setzte. Die kurz darauf eingetroffenen Feuerwehrleute statteten sich mit Atemschutz aus und betraten die verqualmte Tiefgarage.

Feuerwehrleute betreten mit Atemschutzmaske die verqualmte Rostocker Tiergarage. Foto: Stefan Tretropp Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Am Motor des Tores mussten sie nicht mehr aktiv werden, da der Brand dort bereits gelöscht war. Allerdings mussten sie einen Lüfter einsetzen, um den gesamten Bereich zu durchlüften. Verletzt wurde niemand, Sachschaden in nicht bekannter Höhe entstand am Tor der Tiefgarage. Als Brandursache gingen die Einsatzkräfte von einem technischen Defekt aus.