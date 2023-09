Veranstaltung am 16. September Mönch spricht im buddhistischen Tempel in Rostock über Glück Von Hans Friedrich Boysen | 10.09.2023, 12:45 Uhr In der Pagode Loc Uyen findet am 16. September die Veranstaltung „Wie können wir wirklich Glück erfahren?“ statt. Foto: dpa up-down up-down

Am Samstag, 16. September, ist der Gastredner Bhante Sukhacitto in der Pagode Loc Uyen in Rostock-Lichtenhagen zu Gast und verrät, was Glück aus buddhistischer Sicht bedeutet. Anschließend kann gemeinsam meditiert werden.