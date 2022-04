Sandkünstler Leonardo Ugolini wird eine Sandskulptur von Sindbad dem Seefahrer anfertigen. FOTO: Maria Pistor Sandwelt in Warnemünde Künstler erzählt mit Sandkörnern Märchen vom Meer Von Maria Pistor | 03.04.2022, 16:40 Uhr

Am Pier 7 in Warnemünde entsteht derzeit die neue Sandwelt-Ausstellung von Karls. In diesem Jahr formen die Künstler Motive zu diesem Motto in den Sand.