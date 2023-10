Durch einen lauten Knall am Alten Strom in Warnemünde wurden am späten Sonntagabend Anwohner aufmerksam. Ein Mann hatte offenbar versucht, in das Bekleidungsgeschäft „Wellensteyn“ einzubrechen. Er beschädigte zwar die Verglasung, ins Gebäude gelangte er jedoch nicht. Daraufhin verließ er den Tatort.

Kurze Zeit später machte der Gesuchte erneut auf sich aufmerksam, als er an einem angeschlossenen Fahrrad derart rüttelte, dass eine Anwohnerin ihn im Bereich der S-Bahn-Haltestelle Warnemünde-Werft bemerkte. Polizeibeamte konnte den Mann dort feststellen.

37-jähriger Tatverdächtiger wurde durch Zeugen identifiziert

Der Tatverdacht richtet sich aufgrund der Personenbeschreibung, die Zeugen machten, gegen einen polizeibekannten 37-Jährigen. Der Tatverdächtige hatte zudem seinen Rucksack am Tatort versehentlich zurückgelassen.

Wegen gesundheitlicher Einschränkungen wurde der Tatverdächtige durch Rettungskräfte anschließend in ein Klinikum gebracht. Die Rostocker Kriminalpolizei wird die Ermittlungen zu dem versuchten Einbruch aufnehmen.