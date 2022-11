Zusammen mit seinen Bandkollegen nahm Frontsänger Eric Stülpnagel von Million Fellas am loca heros Wettbewerb teil. Foto: Madeline Jost up-down up-down Logo NEO Sänger Eric Stülpnagel im Interview Band Million Fellas aus Rostock will bester Newcomer-Act 2022 werden Von Milad Khoshdel | 29.11.2022, 16:17 Uhr

MilIion Fellas ist eine Newcomerband aus Rostock, die am local heroes Wettbewerb teilnimmt. Im Interview erzählt der Leadsänger, Eric Stülpnagel, wann und wo Musikfans das Finale verfolgen können und was das Trio in Zukunft vor hat.