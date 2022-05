Die Aufführung von Cultuurwateren soll zum diesjährigen Herbstleuchten stattfinden, zu dem Toitenwinkel in den vergangenen Jahren im Lichtermeer versank. FOTO: Stadtteilbüro Toitenwinkel Cultuurwateren in Rostock Projekt bringt Menschen aus Toitenwinkel und Amsterdam auf eine Bühne Von Aline Farbacher | 15.05.2022, 08:00 Uhr

Junge Erwachsene können an Workshops teilnehmen, am Ende entsteht gemeinsam mit Menschen aus dem Viertel Nieuw-West in Amsterdam ein Theaterstück. Aufgeführt wird das Ergebnis zum Herbstleuchten.