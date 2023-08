Am 1. und 2. September Marteria im Ostseestadion: Auf diese Einschränkungen müssen sich die Rostocker einstellen Von Aline Farbacher | 31.08.2023, 16:07 Uhr Am 1. und 2. September gastiert der Rostocker Künstler Marteria im Ostseestadion in Rostock. Foto: Bernd Wüstneck/dpa up-down up-down

Am Freitag, 1. September, und am Samstag, 2. September, gastiert der Rostocker Künstler im Ostseestadion. Welche Straßen gesperrt sind und wie die An- und Abreise mit Bus und Bahn gestaltet wird.