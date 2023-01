Erstmals präsentierten sich die Landwirte und Erzeuger aus der Region am 24. Juni 2021 in der FRIEDA23 in Rostock mit ihren Angeboten. Seit dem Start organisieren die Vereinsmitglieder ehrenamtlich jeden Donnerstag die Marktschwärmerei für die Rostocker Kunden und die regionalen Produzenten.

Symbolfoto: Martin Schutt/dpa up-down up-down