Die Freiwillige Feuerwehr Markgrafenheide lädt am 7. Januar zum Neujahrsfeuer ein. Foto: Freiwillige Feuerwehr Markgrafenheide Markgrafenheide Freiwillige Feuerwehr lädt zum Neujahrsfeuer ein Von Maria Pistor | 05.01.2023, 18:30 Uhr

In Markgrafenheide steht am Sonnabend ein beliebter Termin auf dem Plan. Die Feuerwehr lädt ab 17 Uhr zum Neujahrsfeuer auf ihr Gelände ein. Wehrführer Robert Berfelde sagt, was bei den Rettern für 2023 noch geplant ist.