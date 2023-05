Zu den fünf in Hohe Düne stationierten Korvetten kommen noch einmal fünf hinzu. Foto: Jens Griesbach up-down up-down Bundesmarine in Rostock Marinestützpunkt Hohe Düne muss Personal verdoppeln Von Reiner Frank | 23.05.2023, 15:29 Uhr

Der Marinestützpunkt-Kommandeur Robert Lehmann stellte beim Nautischen Verein Rostock die Vorhaben auf der Hohen Düne vor. Was in den kommenden Jahren am Rostocker Standort geplant ist.