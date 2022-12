Das Rostocker Landgericht. Foto: Bernd Wüstneck/dpa up-down up-down Landgericht Rostock Mann muss wegen Wohnmobil-Diebstählen mehrere Jahre in Haft Von dpa | 13.12.2022, 19:32 Uhr

Wegen einer Wohnmobil-Diebstahlsserie in Mecklenburg-Vorpommern ist ein Täter am Dienstag in Rostock zu sechseinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden.