Rostock-Warnemünde Mann mit Halsverletzungen entdeckt: Versuchter Totschlag? Von Winfried Wagner/dpa | 20.07.2023, 12:10 Uhr

Am frühen Morgen wurde ein 27-jähriger Mann mit schweren Verletzungen am Hals an der Stadtautobahn in Warnemünde gefunden. Lebensgefahr bestand nicht.