Mahnwache vor Sozialamt Geflüchtete und Verein Rostock hilft fordern „Gleiche Rechte für alle“ Von Antje Kindler | 08.08.2023, 15:55 Uhr Auf der Mahnwache am Dienstag vor dem Sozialamt Rostock wollten Felipe (links) und Amir auf ihre Situation als Geflüchtete aufmerksam machen. Foto: Antje Kindler up-down up-down

Keine Privatsphäre und schlechtes Essen – am Dienstag, 8. August, fand eine Mahnwache vor dem Sozialamt in Evershagen statt. Ziel war es, Geflüchtete über ihre Rechte aufzuklären. Betroffene machten zudem auf ihre aktuelle Situation und Missstände in den Unterkünften aufmerksam.