Einsatz der Polizei Männer sollen in Rostock mit Schreckschusswaffe vom Balkon gefeuert haben Von Anne Luttermann | 11.10.2023, 14:23 Uhr Die Beamten haben die beiden 18- und 19-jährigen Rostocker in einer Wohnung angetroffen. Symbolfoto: Klaus-Dietmar Gabbert/ dpa

Zwei Männer haben von einem Balkon in Rostock in die Luft geschossen. Polizisten fanden in der Wohnung Drogen und Diebesgut.