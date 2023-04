Wo sonst nur Fußball gespielt wird, kommen viele Autoren zusammen, um zu zeigen, dass Fußball weit mehr ist. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Rostock Erstes Literatooor!! Festival im Ostseestadion bringt Literatur und Fußball zusammen Von Anne Luttermann | 28.04.2023, 15:40 Uhr

Autoren lesen nicht nur Fußballliteratur, Besucher können auch in Workshops an dem Wochenende alles Nötige für ein Fußballwochenende erlernen. Was der Veranstalter genau in Rostock plant.