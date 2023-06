Ralph Zedler (l.), Petra Gundlach und Frank Buchwald in der 75. Aufführung von „Merci Cherie“ in der Kleinen Komödie Warnemünde. Foto: Mirco Dalchow up-down up-down Vier Jahre Publikumsmagnet in Warnemünde Udo Jürgens Liederabend „Merci Cherie“ feiert 75. Vorstellung in der Kleinen Komödie Von Mirco Dalchow | 26.06.2023, 13:45 Uhr

Die großen Hits und die weniger bekannten Lieder von Udo Jürgens hat der Schauspieler Frank Buchwald zusammengetragen und daraus vor vier Jahren einen Liederabend geschaffen. Am Samstag war Zeit zum Jubeln in der Kleinen Komödie in Warnemünde. Der Udo Jürgens Liederabend „Merci Cherie“ feierte seine 75. Vorstellung.