Um den Urlaubern in den Herbstferien noch einen Bonus-Tag zu bescheren, öffneten die rührigen Männer des Leuchtturmvereins am Montag, 9. Oktober, noch einmal das Warnemünder Wahrzeichen. Außerdem wusste Schatzmeisterin Ingelore Morenz, dass an diesem Tag der 70.000. Gast auf dem Leuchtturm begrüßt werden würde. Und das war ein Ziel, das die Vereinsmitglieder gern erreichen wollten.

Die Schatzmeisterin, Holger Posselt als stellvertretender Vorsitzender des Leuchtturmvereins und Vereinsmitglied Andreas Herpoldt begrüßten den 14-jährigen Robert Klaus und seine Mutter Claudia aus Dresden. Robert wurde der Jubiläumsgast. Er bekam eine auf 125 Exemplare limitierte Grafik mit dem Leuchtturm von Künstler Christoph Kadur mit der Nummer 70, eine Ausgabe des Tidingsbringers, einen Beutel mit dem Warnemünder Wahrzeichen und einen Blumenstrauß überreicht. „Das ist schon etwas Besonderes, ich freue mich sehr“, sagte der 14-Jährige.

Bevor die Saison am Leuchtturm zu Ende ist, wurde Robert Klaus (vorn) als 70.000. Gast aus Dresden begrüßt. Er war mit seiner Mutter Claudia da (zweite von rechts) und wurde von Vereinsmitglied Andreas Herpoldt (links), Schatzmeisterin Ingelore Morenz und Holger Posselt, stellvertretender Vorsitzender des Leuchtturmvereins begrüßt. Foto: Maria Pistor Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Seine Mutter und er waren morgens gerade von einer Schiffsreise auf der Aida zurückgekehrt. „Da wollten wir vor der Heimfahrt noch mal auf den Leuchtturm“, sagte die Dresdnerin.

Mit Blick auf die am Montag zu Ende gegangenen Saison lässt sich resümieren, dass der Leuchtturm etwas weniger Besucher hatte als im Vorjahr. „Viele sind nach den Corona-Jahren mal wieder ins Ausland in den Urlaub gefahren, außerdem haben weniger Kreuzfahrtschiffe in Warnemünde festgemacht“, begründete Schatzmeisterin Morenz den leichten Rückgang. Außerdem haben die Ehrenamtlichen des Leuchtturmvereins jetzt Urlaub geplant nach der langen Saison.