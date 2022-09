„Näh-Ella“ Dana Faustmann aus Berlin ist auch beim letzten Kunsthandwerkermarkt dieser Saison dabei. Foto: Julia Miksch up-down up-down Warnemünde Kunsthandwerkermarkt am Leuchtturm nimmt Abschied für dieses Jahr Von Caroline Bothe | 13.09.2022, 18:31 Uhr

Am 14. September 2022 bieten die Teilnehmer des Kunsthandwerkermarkts Warnemünde zum letzten Mal in dieser Saison ihre künstlerischen, handgefertigten Arbeiten rund um Malerei, Keramik, Schmuck und Textilien an.