Warnemünde Leipziger Blechbläser gastieren in der Kirche Von Maria Pistor | 14.07.2022, 15:02 Uhr

In den Sommermonaten organisiert Warnemündes Kantor Sven Werner Konzerte in der Kirche. Das nächste findet am 16. Juli statt. Zu Gast ist die Band emBRASSment.