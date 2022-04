FOTO: Stefan Tretopp Schockfund in Rostocker Wohnung Leichen von älterem Ehepaar entdeckt – Kripo ermittelt zur Todesursache Von Stefan Tretopp | 19.04.2022, 22:11 Uhr

In Rostocks Östlicher Altstadt sind am Dienstagabend die beiden Leichen eines älteren Ehepaares in dessen Wohnung gefunden worden. Die Hintergründe, die zum Ableben der beiden Personen geführt haben, sind noch nicht bekannt.