Die neue Fahrradstraße in Rostock wurde von Umweltsenator Holger Matthäus (Grüne, r.), Uwe Flachsmeyer (Grüne), Vorsitzender des Fahrradforums und Marie Heidenreich vom Rostocker Radentscheid mit Freude getestet. FOTO: Mirco Dalchow Start für Projekt Fahrradstraße Erster Rostocker Händler aus der Langen Straße kündigt Schließung an Von Aline Farbacher | 23.05.2022, 18:56 Uhr

Fahrradfahrer haben nun in der Langen Straße in der Rostocker Innenstadt Vorrang. Einige Händler halten weiterhin an ihrer Klage fest, obwohl ein wesentlicher Kritikpunkt wegfallen könnte.