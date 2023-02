Am Landgericht Rostock wurde das Urteil im Prozess gegen einen 22-jährigen Rostocker gefällt, der mit Drogen gehandelt haben soll. Symbolfoto: David-Wolfgang Ebener/dpa up-down up-down Rostock Gericht gewährt jungem Drogendealer zweite Chance Von Florian Hoese | 10.02.2023, 17:30 Uhr

Mildes Urteil für einen 22-Jährigen, der in Rostock im großen Stil mit Drogen gehandelt hat. Er wurde zu einer zweijährigen Bewährungsstrafe verurteilt. In der Urteilsbegründung erklärte der Richter, was ihn überzeugte.