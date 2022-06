Blick auf die MV Werften in Warnemünde. FOTO: Bernd Wüstneck/dpa Schiffbau in MV Landesregierung hofft auf baldigen Neustart bei Warnemünder Werft Von Frank Pfaff/dpa | 20.06.2022, 13:08 Uhr

Für die von der Corona-Pandemie ausgebremsten Schiffbauer in MV gibt es wieder Perspektiven. Die Werft in Wismar hat einen neuen Besitzer. Der Neustart wird wohl aber erst in etwa zwei Jahren erfolgen. An einem anderen Standort soll es deutlich früher wieder losgehen.