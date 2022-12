Kristina Kühnbaum-Schmidt ist Landesbischöfin der evangelischen Nordkirche von Mecklenburg-Vorpommern. Archivfoto: Danny Gohlke/dpa up-down up-down Kristina Kühnbaum-Schmidt Landesbischöfin begrüßt Taizé-Jugend in Rostock Von Nicolas Bahr | 26.12.2022, 14:01 Uhr

Tausende Jugendliche aus aller Welt begehen den Jahreswechsel in Rostock – am 28. Dezember beginnt das Taizé-Jugendtreffen in der Hansestadt. Landebischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt begrüßt die unzähligen Teilnehmer.