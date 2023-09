Teile des Sortiments bleiben erhalten Label ZwillingsZwirn übernimmt Lädchen Dit und Dat in Warnemünde Von Maria Pistor | 26.09.2023, 17:09 Uhr Die Zwillingsschwestern Melanie (links) und Stephanie Lau wollen mit ihrem Label in die Räume von Dit und Dat in der Alexandrinenstraße 40 einziehen. Unternehmerin Anna Brede hört hier nach 15 Jahren zum 14. Oktober auf. Foto: Maria Pistor up-down up-down

Das Wechseln, Aufgeben und Neuanfangen in Warnemünde hält noch an: Zum 14. Oktober schließt Anna Brede ihren Laden Dit und Dat in der Alexandrinenstraße 40. Aber ihr Sortiment bleibt, denn dort zieht ein bekanntes Label ein.