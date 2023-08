Künstler und Kunsthandwerker aus Mecklenburg-Vorpommern bieten am Mittwoch, 16. August, zum fünften Mal in dieser Saison von 11 bis 18 Uhr ihre Werke aus Papier, Ton, Holz, Stein, Glas, Metall und Textilem auf dem Leuchtturmvorplatz in Warnemünde an.

Händler bieten Unikate an

„Einheimische und Urlauber können sich auf interessante Stände freuen“, sagt Künstlerin Julia Miksch. Mit dabei sind dieses Mal unter anderem: Susanne Lilienthal mit keramischen Kleinplastiken, Tina Oppelt mit Emaille-Schmuck und Marinemaler Mario Hennings.

Auch Künstlerin Jette Müller ist mit ihrem Stand Lichtwaerts auf dem Markt und zeigt ihre fröhlichen Bilder aus Seeglas und anderem Strandgut. Aus Aachen zu Gast ist nur für diesen einen Termin Ulrike Krasenbrink mit ihren Meerpunkten in Warnemünde. „Ich wurde inspiriert durch die Punktmalerei der Aborigines, das Dot-Painting, deshalb bepunkte ich Steine“, sagt Krasenbrink. Und sie ergänzt: „Einige Monate im Jahr lebe ich an der Ostsee, verbringe viel Zeit am Meer und sammle Steine.“ Darauf entstehen faszinierende Muster, wie beispielsweise Mandalas in ästethischer Farbigkeit. „Als Werkzeug benutze ich alles, womit man punkten kann: Pinsel, Zahnstocher, Nadeln, Dotting-Tools.“

Jeder Stein wird nummeriert und mit dem Entstehungsjahr versehen. Über 200 Steine sind es in diesem Jahr schon, die Ulrike Krasenbrink zu farbigen Pretiosen verwandelt hat. Eine kleine Auswahl an Bildern und Windspielen ergänzt das Sortiment. Die nächsten Kunsthandwerkermärkte finden am 20. August sowie am 13. und 27. September in Warnemünde statt.