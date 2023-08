Design- und Töpfermarkt Kunsthandwerker kommen mit gleich zwei Märkten nach Warnemünde Von Maria Pistor | 29.08.2023, 14:55 Uhr Ist erstmals beim Kunsthandwerkermarkt am Leuchtturm-Vorplatz dabei: Swane Vivian Jung mit ihren naturalistischen Arbeiten und interessanten Konzepten. Foto: Maria Pistor up-down up-down

Am Mittwoch und ab Donnerstag präsentieren Kreative ihre Waren in Warnemünde. Zum einen auf dem Markt für Kunst, Design und Handwerk beim Lotsendenkmal und ab 31. August startet am Kirchenplatz der Töpfermarkt.