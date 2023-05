Rund zehn Millionen Euro wurden in die Sanierung der Kunsthalle Rostock investiert. Foto: dpa up-down up-down Nach Sanierung Kunsthalle Rostock hat wieder für Besucher geöffnet Von Antje Kindler | 06.05.2023, 21:18 Uhr

Am 6. Mai öffnete die Kunsthalle nach dreijähriger Sanierung erstmals wieder ihre Türen. Wie viele Besucher am ersten Tag begrüßt werden konnten und was diese künftig in der Kunsthalle erwarten können.