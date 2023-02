Die Kunsthalle Rostock. Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa up-down up-down Kultur in Rostock Kunsthalle befasst sich mit DDR-Wochenkrippen Von Iris Leithold/dpa | 26.02.2023, 15:57 Uhr

Ab der sechsten Lebenswoche konnten Kinder in der DDR wochenweise abgegeben werden. Die Ausstellung könne als Spurensuche verstanden werden, so die Verantwortlichen. Was dahinter steckt.