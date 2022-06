Doc Andreas Buhse gehört zu den Organisatoren der Tage der Kunst im öffentlichen Raum in Warnemünde. FOTO: Maria Pistor Warnemünde Zu Pfingsten: Musik, Kunst und Mee(h)r in Warnemünde Von Maria Pistor | 03.06.2022, 17:29 Uhr

Zum achten Mal finden die Tage der Kunst im öffentlichen Raum in Warnemünde statt. Eingebunden darin die Möwen-Suite „Makanus Reise“ am Sonnabend um 19.30 Uhr. Was sonst noch so wo passiert, verrät Doc Andreas Buhse.