„Das wirst du definitiv nicht überleben“: Die Angeklagte bei Prozessbeginn in Rostock. Foto: Stefan Tretropp up-down up-down Urteil am Landgericht Rostock Küchenmesser in Rücken gerammt – 24-Jährige verurteilt Von Andreas Frost | 14.11.2022, 18:37 Uhr

Sie rammte ihrem 48-jährigen Freund in dessen Wohnung im Schlaf ein Messer in den Rücken – jetzt muss die 24-Jährige sechs Jahren ins Gefängnis. Was hinter der Tat steckte.