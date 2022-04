Schauspielerin Katharina Paul spielt und singt im Kreisler-Musical „Lola Blau“. FOTO: Dorit Gätjen/Volkstheater Warnemünde Kreisler-Musical „Lola Blau“ in der Kleinen Komödie Von Maria Pistor | 07.04.2022, 18:17 Uhr

Die Kleine Komödie Warnemünde ist ein schöner Spielort - für Darsteller und das Publikum. Am Freitag, Sonnabend sowie am Donnerstag nächste Woche steht in der Spielstätte in der Rostocker Straße 8 das Kreisler-Musical „Lola Blau“ auf dem Spielplan.