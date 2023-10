Der erste Krämer Mega Store für Pferdeliebhaber in Mecklenburg-Vorpommern hat in Kavelstorf bei Rostock eröffnet. „Wir haben hier über 25.000 Artikel rund um den Reitsport“, sagt Simone Räthel, Bezirksleiterin von sechs Krämer Mega Stores.

Das Geschäft an der A19, Höhe Ausfahrt 10, hat seine Türen bereits am 24. August eröffnet, mit einem sogenannten Soft Opening. Dabei wurde in erster Linie nur über verschiedene soziale Medien wie Facebook oder Instagram über die Neueröffnung informiert, erklärt Simone Räthel. „Der Vorteil einer solchen Eröffnung ist, dass sich die Menschen für einen Besuch auf mehrere Tage verteilen“, sagt sie.

Das können Kunden im Krämer Mega Store kaufen

Der Kavelstorfer Laden ist bereits der 50. Mega Store des Versandhändlers in Europa und der erste in MV. Innerhalb von zehn Monaten wurde das 1000 Quadratmeter große Geschäft erbaut, in dem Kunden unter anderem Pferdezubehör wie Decken, Zaumzeug, Gerten sowie wetterfeste Kleidung, Schuhe oder Sicherheitszubehör wie Reithelme finden.

Ein Blick in den Mega Store von Krämer Pferdesport in Kavelstorf bei Rostock.

Um diese optimal beraten zu können, setzt das Unternehmen auf Fachpersonal – so auch in Kavelstorf. „Da wir ein Fachgeschäft sind, müssen sich alle Mitarbeiter im Reitsport auskennen“, sagt Simone Räthel. Insgesamt arbeiten neun Mitarbeiter in Kavelstorf.

Krämer Mega Store in Kavelstorf bietet auch Produkte für Hundebesitzer

Allerdings hält der Mega Store nicht nur ein Sortiment an Reitausrüstung verschiedener Hersteller bereit. „Neben den Artikeln für den Reitsport bieten wir auch ein Hundesortiment an, denn Pferdeliebhaber sind auch oft Hundeliebhaber“, sagt Simone Räthel. Solche Sortimentserweiterungen würden aufgrund von Kundenwünschen mit in den Bestand aufgenommen, erklärt sie. Dadurch könne eine große Auswahl angeboten werden.

Darum eröffnete Krämer Pferdesport eine Filiale in MV

Ausschlaggebend für die Entscheidung zur Ansiedlung des Versandhändlers in MV seien die zahlreichen Bestellungen aus dem Land gewesen, erklärt die Bezirksleiterin. Und die vielen Kunden, die seit der Eröffnung in Kavelstorf begrüßt werden konnten, würden die Bedeutung des neuen Standorts zeigen. Vorher hätten Kunden teilweise bis nach Hamburg zum nächsten Krämer Mega Store fahren müssen.

Und sie kämen gerne in das neue Geschäft in Kavelstorf. Unter anderem auch, weil die Eigenmarken ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis gewährleisten, schätzt Ann-Christin Hermann, stellvertretende Mega Store Leiterin in Kavelstorf.

Rostocker schätzen Lage des Krämer Mega Stores

Für viele ist aber auch die Lage des Mega Stores an der A19 und unweit von Rostock ein Grund, sich einmal im Geschäft umzuschauen. So wie für die beiden Rostocker Jürgen und Christa Kuska, die am Montag, 9. Oktober, vorbeischauten, um sich einen Überblick über das Angebot zu verschaffen.

Sabrina Ludwinsk (l.) und Emily-Marlene Ludwinski freuen sich, dass sie nun auch die Kleidung von Krämer Pferdesport vor Ort in Kavelstorf anprobieren können.

Und auch die Reiterfamilie Ludwinski ist von der Erreichbarkeit des neuen Geschäfts überzeugt. „Wir sind schon länger Kunden des Online-Versands und sind heute hier, um die Wunschliste unserer Tochter abzuarbeiten“, sagt Sabrina Ludwinski. Sie freuen sich, dass sie nun auch die Kleidung vor Ort anprobieren können.