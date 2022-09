Wie hier im Jahr 2019, so soll auch am kommenden Sonntag der Klimaaktionstag die Lange Straße beleben. Foto: Joachim Kloock up-down up-down Mit Freifahrtsschein für Bus und Bahn Der Rostocker Klimaaktionstag macht die Lange Straße autofrei Von Malte Fuchs | 16.09.2022, 12:23 Uhr

Bunt, lebendig und familienfreundlich: So will sich Rostock am Klimaaktionstag präsentieren. Neben Unterhaltungsprogramm, ist auch informatives zur Energieversorgung geplant. Und der VVW lässt ein besonderes Geschenk zum 25. Jubiläum des Verbundes springen.