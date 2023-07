Am 8. Juli tritt Roland Kaiser im IGA-Park in Rostock auf. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Mit Apache 207 und Roland Kaiser Konzertwochenende im IGA-Park Rostock: Tipps zur An- und Abreise Von Aline Farbacher | 05.07.2023, 15:10 Uhr

Am Freitag, 7. Juli, eröffnet Apache 207 das Open-Air-Konzertwochenende im Rostocker IGA-Park, am Samstag folgt Roland Kaiser. Wie die Polizei ein Chaos verhindern will.