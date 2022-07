Bob Carr aus Kanada brachte am Montag die Rostocker in der Fußgängerzone zum Lachen. FOTO: Caroline Bothe up-down up-down Straßenkunstfestival in Rostock Komiker Bob Carr aus Kanada packt alles in einen Koffer Von Caroline Bothe | 12.07.2022, 15:25 Uhr

In der Woche vom 11. bis zum 15. Juli verwandeln verschiedene Künstler den Universitätsplatz in der Kröpeliner Straße beim Rostocker Straßenkunstfestival in eine große Bühne. Auch Comedian Bob Carr ist mit dabei.