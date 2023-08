Guten Morgen, Rostock Von „crazy“ Zügen und dem Zorn auf das Deutschlandticket Eine Kolumne von Aline Farbacher | 30.08.2023, 05:00 Uhr Das Musical „Starlight Express“ entführt in eine Welt mit Zügen auf Rollschuhen. Foto: Aline Farbacher up-down up-down

Eine Reise ins Ruhrgebiet bringt so einiges an Erfahrungen mit. So sah sich NNN-Redakteurin Aline Farbacher mit einem fluchenden Zugfahrer konfrontiert.