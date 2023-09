Guten Morgen, Rostock Wildes Zelten in warmen Sommernächten Eine Kolumne von Hans Friedrich Boysen | 08.09.2023, 05:00 Uhr Einfach mal rausfahren in die Natur und unter Sternen schlafen, dann träumt man vielleicht auch etwas anderes. Foto: StockSnap auf Pixabay up-down up-down

Die Hitze in der Stadt kann anstrengend sein. Also dachte ich: einfach mal rausfahren in die Natur und unter Sternen schlafen. Träumt man dann etwas anderes?