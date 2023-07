Reisende stehen in einer langen Warteschlange an der Sicherheitskontrolle im Terminal 1 am Flughafen Hamburg. Foto: Bodo Marks up-down up-down Guten Morgen, Rostock Das Warten hat ein Ende Eine Kolumne von Anne Luttermann | 18.07.2023, 05:00 Uhr

Als Erwachsene verbringen wir viel Zeit in Warteschlangen: im Supermarkt, am Flughafen, am Ticketschalter der Deutschen Bahn. Um so überraschter war NNN-Redakteurin Anne Luttermann von einem Termin beim Arzt.