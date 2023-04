Kletterwald-Betreiber Roland Wuhrer testet das neue Element im Risiko-Parcours 9 aus. Foto: Ole Puls up-down up-down In die Saison gestartet Neues Element im Risiko-Parcours sorgt für noch mehr Spaß im Kletterwald Hohe Düne Von Maria Pistor | 12.04.2023, 13:14 Uhr

Der Hochseilgarten in Rostock ist mit neuen Attraktionen in die Saison gestartet. Das ist aber nicht die einzige Neuerung. Zum Team der Retter gehört jetzt auch ein Mitarbeiter aus Südafrika. Was Besucher außerdem erwartet.