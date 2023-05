Teils emotional ging es am Dienstag während der Informationsveranstaltung zum Groten Pohl in Rostock zu. Foto: Malte Fuchs up-down up-down Emotionale Debatte Das kritisieren die Kleingärtner an den Plänen für den Groten Pohl in Rostock Von Malte Fuchs | 24.05.2023, 16:49 Uhr

Es ist ein hochemotionales Thema: Kleingärten sollen wegfallen, um Platz für Wohnungen zu schaffen. Am Dienstag brach sich Kritik an der Bebauung des Groten Pohls Bahn. Was die Kleingärtner kritisierten.