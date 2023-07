KOE-Chefin Sigrid Hecht bekommt von Alma einen Strauß Blumen als symbolisches Dankeschön für diese schöne Kita Strandläufer überreicht. Foto: Maria Pistor up-down up-down Warnemünde Kita Strandläufer offiziell mit Musik, Blumen und Eis eingeweiht Von Maria Pistor | 13.07.2023, 18:21 Uhr

Sie ist zwar schon seit Januar in Betrieb, aber am 13. Juli ist sie offiziell mit einem Fest eingeweiht worden. 4,5 Millionen Euro hat die Stadt in den Neubau in der Friedrich-Barnewitz-Straße investiert.