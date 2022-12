Die neue Kita der Volkssolidarität ist bald fertiggestellt. Die Einrichtung wird dann nicht wie der Vorgängerbau Strandmuschel, sondern Strandläufer heißen. Foto: Kristina Masella up-down up-down Bauprojekt in Warnemünde Mit Kita-Neubau ändert sich Name von Strandmuschel in Strandläufer Von Maria Pistor | 15.12.2022, 16:30 Uhr

Die Kita-Kinder der Einrichtung Strandmuschel ziehen schon bald in einen Neubau, der auch einen neuen Namen erhält. Für wann der Umzug in das neue Gebäude geplant ist, in das die Stadt rund fünf Millionen Euro investiert.