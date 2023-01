Marode Straßen und alte Gebäude zieren derzeit noch den Kirchenplatz im Rostocker Stadtteil Gehlsdorf. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Rostock Gehlsdorfer halten Umgestaltung des Kirchenplatzes für voreilig Von Nicolas Bahr | 31.01.2023, 15:06 Uhr

Alte Bahnschienen und marode Straßen, so präsentiert sich aktuell der Kirchenplatz in Gehlsdorf. Die Stadt Rostock will das nun ändern und den Platz umgestalten. Vertretern des Ortsteils zufolge wäre das eine voreilige Maßnahme.