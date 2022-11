Oberbürgermeister-Wahl in der Hansestadt: Am Sonntag, 13. November, wählen die Rostocker ein neues Stadtoberhaupt. Foto: Bernd Wüstneck up-down up-down OB-Wahl 2022 Rostock Keine Corona-Beschränkungen in Rostocker Wahllokalen Von Jens Griesbach | 10.11.2022, 15:23 Uhr

Kurz vor der Oberbürgermeister-Wahl am Sonntag in Rostock gibt die zuständige Behörde noch wichtige Hinweise. Was Sie unbedingt beachten sollten.