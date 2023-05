Am Warnowstrand, gegenüber vom Überseehafen, steht der Kayakomat. Foto: Malte Fuchs up-down up-down Neuer Verleihautomat eröffnet Das bietet der Kayakomat Wassersportlern im Rostocker Nordwesten Von Malte Fuchs | 18.05.2023, 15:27 Uhr

Kontaktlos Kajaks leihen: Das geht am neuen Kayakomat in Schmarl. Was er bietet, welche Vor- und Nachteile das neue Angebot mit sich bringt – und welche Alternativen es gibt.