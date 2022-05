Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD, l.) und Robert Dahl, Geschäftsführer von Karls Erlebnis-Dorf, sind mit den ersten Erdbeeren des Jahres sichtlich zufrieden. FOTO: Nicolas Bahr Saison bei Karls gestartet Rostocker können sich wieder auf regionale Erdbeeren freuen Von Nicolas Bahr | 01.05.2022, 15:39 Uhr

So gut wie überall sind sie in Rostock und Umgebung zu finden — die roten Verkaufsbuden von Karls Erlebnis-Dorf starten am Montag wieder in die Saison. Geschäftsführer Robert Dahl rechnet mit einem ertragreichen Jahr.